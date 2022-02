Terribile incendio nella notte: le fiamme arrivano fino alla camera da letto

Svegliato di soprassalto dal crepitio proveniente dal soffitto della camera da letto, ha aperto le finestre. Davanti agli occhi una scena infernale: le fiamme, alte metri, stavano avvolgendo la legnaia attigua alla sua abitazione. Il proprietario della cascina, e la moglie, sono corsi fuori e hanno dato l’allarme.

Erano da poco passate le 2 di notte quando la richiesta d’aiuto, lanciata da una cascina immersa nei boschi che circondano l’abitato di Vione, è arrivata alla centrale operativa del 112: sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vezza d’Oglio. Raggiungere la cascina - situata a 1500 metri di quota, in località Valucle - con i camion dei pompieri non è stato semplice, complice anche una nevicata. Servivano rinforzi, così sono state inviate altre 3 squadre - provenienti dai vicini distaccamenti di Edolo, Ponte di Legno e Darfo Boario Terme - e due autobotti.

L’intervento è stato lungo e complicato: i pompieri sono riusciti a salvare l’abitazione - solo il tetto e le perline del soffitto della camera da letto sono stati lambiti dalle fiamme - ma le operazioni per spegnere il rogo sono andate avanti per tutta la nottata tra lunedì e martedì. In totale sono bruciati 400 quintali di legna, oltre ai mezzi agricoli che si trovavano nella legnaia. Le operazioni sono ancora in corso: i pompieri sono impegnati nella messa in sicurezza e nella bonifica della struttura. Un vero e proprio disastro, ma senza tragiche conseguenze, per fortuna.