Violentati i ragazzini del calcio, shock in tribunale: "Costretti a rapporti orali"

È stato condannato a 16 anni di carcere l'ex allenatore di calcio, alla guida di alcune squadre amatoriali dell'Alto Mantovano, che avrebbe abusato di diversi ragazzini, all'epoca dei fatti tutti minorenni. La decisione è arrivata dal collegio dei giudici del Tribunale di Mantova, riunito in udienza il 25 marzo: la pm Elisabetta Favaretto aveva chiesto una condanna a 20 anni di reclusione.

Le testimonianze shock

Testimonianze shock in aula: 7 i ragazzi chiamati a raccontare la loro storia. “Più volte è capitato di andare a casa sua, dove ci faceva spogliare”, avrebbe riferito una delle vittime (il più giovane avrebbe avuto meno di 15 anni). E ancora: “Ci ha filmato con il cellulare”, “Ci ha costretti a consumare rapporti orali”, “Avevamo paura di lui”.

Accuse pesantissime, che in fase di indagine si sono concretizzate nell'ipotesi di reato di violenza sessuale su minori. Il successivo rinvio a giudizio è arrivato con ulteriori aggravanti. I fatti si sarebbero consumati per lungo tempo, a danno di ragazzini come detto ancora minorenni, anche provenienti da situazioni di disagio sociale (famiglie in difficoltà o di origini straniere).