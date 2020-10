La picchia e la violenta il giorno di Natale: era geloso anche di Balotelli

Pare che l’ultima aggressione, e forse la più violenta, sia arrivata proprio il giorno di Natale: l’avrebbe prima picchiata e poi costretta a fare sesso con lui. L’ennesimo episodio di violenza che ha convinto la giovane donna, 31 anni e madre di due figli, a denunciare le angherie subite nei mesi precedenti. Da quel momento è stata trasferita in una struttura protetta, e lui indagato per gli abusi e i maltrattamenti (con divieto di avvicinamento).

E’ finito a processo il 29enne che per settimane avrebbe vessato la 31enne, con cui per qualche tempo aveva una relazione: a scatenare i suoi reiterati raptus un’incontrollata gelosia, rivolta a tutti gli uomini che avrebbero avvicinato la fidanzata, tra cui Mario Balotelli, di cui era amico. Attimi di rabbia crescente che con il passare dei mesi sarebbero diventati un’ossessione.

A detta della giovane mamma, il ragazzo l’avrebbe picchiata e minacciata senza sosta, ricoprendola di insulti oltre che a costringerla ad avere rapporti sessuali “forzati”. L’episodio del Natale scorso è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: la fine di un incubo per la donna che finalmente aveva trovato il coraggio di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Il processo ha preso il via in questi giorni.