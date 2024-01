Orrore fuori dalla disco: violenza su una ragazza, è caccia a tre uomini

È una vera caccia all'uomo, anzi agli uomini: i carabinieri della Compagnia di Desenzano sono sulle tracce dei tre presunti aggressori che, nella notte tra sabato e domenica, avrebbero scatenato la loro violenza ai danni di una ragazza di appena 20 anni, nel parcheggio della discoteca Art Club di Desenzano del Garda. Come scrive Bresciaoggi, tutto sarebbe successo intorno alle 3.30 di domenica.

La vittima sarebbe stata avvicinata e aggredita dai tre uomini: purtroppo non si può escludere, almeno al momento, che ci sia stata anche una violenza sessuale. La giovane, sotto shock, a seguito dell'accaduto è stata subito trasportata in ospedale e sottoposta alle analisi del caso. Come da prassi, sono stati eseguiti anche gli esami tossicologici (alcol e droga).

Le indagini dei carabinieri

Probabilmente terrorizzata per quanto appena successo, la 20enne non ha sporto subito denuncia, ma solo il giorno successivo. Tanto è bastato, in ogni caso, per attivare le indagini dei militari. I carabinieri di Desenzano sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti: al vaglio degli inquirenti – che giustamente mantengono il massimo riserbo – anche eventuali testimonianze, oltre che le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne dal locale. Non è chiaro se la giovane sia riuscita a chiedere aiuto, non si sa nemmeno chi siano stati i primi a prestarle soccorso.