Violentata dopo la disco chiama i carabinieri, lui nega tutto: "Era d'accordo"

Violentata dopo la serata in discoteca, lui nega tutto: la presunta vittima è una ragazza inglese di 20 anni, in vacanza sul lago di Garda, il presunto aggressore un suo coetaneo bresciano. La denuncia è arrivata venerdì notte da Gardone Riviera. La giovane avrebbe riferito ai carabinieri di aver conosciuto il ragazzo nel corso della serata, di aver passato del tempo con lui ma in seguito di aver rifiutato le sue avances.

La denuncia ai carabinieri

Al rifiuto non sarebbe però seguito l'allontanamento del ragazzo, anzi: quest'ultimo avrebbe proseguito per la sua strada fino ad abusare della turista. La ragazza sarebbe poi stata ritrovata dagli amici in stato di shock. Tempo pochi attimi ed erano già stati allertati i carabinieri: la giovane è stata poi accompagnata in ospedale e sottoposta agli accertamenti di rito.

Nel frattempo il presunto aggressore è stato individuato dai militari. Il 20enne sarebbe già stato interrogato, ma avrebbe negato gli abusi: per lui la ragazza sarebbe stata sempre d'accordo, consenziente. Intanto lui è indagato per le presunte violenze, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal pm Carlo Pappalardo.