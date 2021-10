"Piccolo dolce amore": l'addio a Viola, uccisa per sbaglio dal fratellino

Fissata la data dei funerali di Viola Balzaretti, la ragazzina 14enne uccisa da un colpo di fucile esploso involontariamente dal fratellino di un anno più giovane. La cerimonia funebre sarà celebrata venerdì pomeriggio, alle 14.30 nel piazzale della chiesa di Portese, partendo dalla Domus Rodella di Salò, dove è stata allestita la camera ardente: in caso di maltempo la cerimonia sarà trasferita alla chiesa parrocchiale di San Felice.

Proclamato il lutto cittadino

In vista del funerale, il sindaco Simone Zuin ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Nello specifico, si legge, “gli esercizi commerciali sono invitati ad abbassare le serrande in concomitanza con lo svolgimento dei funerali e negli istituti scolastici si osserverà un momento di silenzio: nella suddetta fascia oraria è inoltre raccomandabile evitare qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata”.

La commovente dedica dei genitori

La piccola Viola lascia il papà Roberto (inizialmente si pensava fosse stato lui a esplodere il colpo, per sbaglio, e per questo è stato indagato per omicidio colposo) e la madre Lina, il fratello Giacomo, le nonne, gli zii e i cugini. Giovedì sera, nella chiesetta di Portese, è previsto un primo momento di saluto. Commovente il messaggio pubblicato dai genitori nel necrologio: “Piccolo dolce amore. Solo con il ricordo dei tuoi sorrisi, della tua esuberante vitalità e dei tuoi abbracci troveremo la forza di continuare”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore: “Cara Viola, sei volata in cielo troppo presto. Con la tua stupenda luce aiuta e illumina i cuori della tua famiglia”, si legge in una partecipazione. E ancora. “Ci stringiamo a voi in questo dolore immenso. Che la terra ti sia lieve, piccola Viola, illumina i tuoi cari e tutti noi da lassù”.