Vincita record in paese: sbancati 40.000 euro al 10eLotto

La dea bendata bacia (ancora) il Bresciano. Un fortunato vincitore si è intascato la bellezza di 40mila euro con una giocata fortuna al 10eLotto: a Comezzano Cizzago centrato un “8 Doppio Oro” a quattro zeri. Come riporta Agipronews, valgono più di 100mila euro le vincite di mercoledì al 10eLotto in Lombardia.

Nel dettaglio: a Leffe, provincia di Bergamo, vinti 20mila euro; doppia vincita a Casorate Primo (Pavia), da 10mila e 20mila euro; sorride anche Milano grazie a una vincita da 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per più di 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di circa 3 miliardi di euro dall’inizio del 2023.