L'imprenditore Vincenzo Risatti non è stato circuito: assoluzioni in appello

Con sentenza del 23.9.2022, gli imputati nel caso di presunta circonvenzione di Vincenzo Risatti, imprenditore alberghiero di Limone, sono stati assolti in appello.

La Procura sosteneva che l'anziano, 93 anni l'età, fosse stato ingannato in punto di morte dalla badante, dal figlio di lei e dai due legali, ma in appello il penalista Luca Dagnoli, nipote di Vincenzo Risatti, e il civilista Ernesto Folli sono stati assolti; in primo grado erano stati condannati a 1 anno e 8 mesi.

Nel 2016, l'imprenditore, già malato, aveva modificato il testamento da un notaio con l'assistenza del nipote, lasciando un cospicuo patrimonio alla badante 60enne (nonché compagna) Raisa Rusu e al figlio Denis.