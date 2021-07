Scomparso da giorni, nessuna traccia: decine di persone lo stanno cercando

Non c'è traccia, purtroppo, di Vincenzo Giuseppe Giglia, il 65enne di Verdello ufficialmente scomparso da sabato, ma di cui in realtà non si hanno notizie certe ormai da domenica 27 giugno. Le ricerche si stanno concentrando nella frazione Bosco di San Giovanni Bosco, dove l'uomo era solito soggiornare in una baita.

Sono a decine i volontari e i tecnici dello Stato impegnati nella sua ricerca: in campo ci sono i Vigili del Fuoco, attrezzati anche con i droni e le unità cinofile, gli esperti del Soccorso alpino, i Carabinieri e le forze dell'ordine, i volontari della Protezione civile.

Ricerche senza sosta

Più passano i giorni, ovviamente, e più crescono i timori per un eventuale triste destino per Vincenzo Giglia. Al momento si continua a cercare una persona scomparsa, dunque ancora viva. Ma nelle prossime ore alcune squadre si dedicheranno anche ai canaloni e alle cavità, naturali e non, ipotizzando una probabile caduta. Le ricerche proseguiranno senza sosta almeno fino al weekend, poi è attesa una decisione.