Malore in azienda, muore operaio bresciano: era padre di 4 figli

Colto da un infarto durante il turno di notte, è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Questo il tragico destino di Vincenzo Giaquinto: 64 anni, padre di 4 figli, viveva a Brescia con la famiglia. Il dramma si è consumato nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 marzo allo stabilimento Iveco di Suzzara.

Giaquinto si sarebbe accasciato a terra sotto gli occhi dei colleghi, verso mezzanotte e trenta: sono stati loro a prestargli i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario della Croce Rossa. Rianimato sul posto e poi trasportato al Carlo Poma di Mantova: i medici non avrebbero potuto far nulla per salvarlo.

Durante le operazioni di soccorso la produzione, e i macchinari, non sarebbero stati fermati, nonostante la richiesta della Fiom-Cgil. Proteste e scioperi si sono susseguiti per tutta la giornata odierna. Fim Cisl, Uilm Uil e Fismic hanno proclamato un giorno di lutto.

La salma dell'operaio 64enne è stata restituita ai familiari: il funerale verrà celebrato lunedì pomeriggio, alle 15.30, all’oratorio San Luigi Gonzaga di via Carpaccio a Brescia.