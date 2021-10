Cuoco e due dipendenti lavoravano in nero: ristorante chiuso dai carabinieri

Nella mattinata di venerdì 1° ottobre, i carabinieri di Sarnico hanno chiuso e sanzionato per 14mila euro un ristorante-autolavaggio di Villongo, a seguito di un controllo a sorpresa nel corso del quale sono stati trovati tre dipendenti al lavoro senza regolare contratto.

Uno di loro si trovava in cucina svolgendo mansioni di cuoco, gli altri due erano impiegati nell'autolavaggio. Quest'ultimi, di origine indiana, non erano nemmeno in regola col permesso di soggiorno. La titolare è stata denuncia per la violazione del testo unico sull’immigrazione.