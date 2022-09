Pistola in testa al direttore di banca, rapinatori in fuga con 11.000 euro

Rapina a mano armata alla banca Bper di Villongo, sul Sebino bergamasco ai confini con Paratico: rapinatore in fuga inseguiti e arrestati dai carabinieri. E' successo mercoledì mattina poco dopo le 10.30. Due individui, di cui uno armato di pistola giocattolo (ma priva di tappo rosso) e l'altro armato di taglierino, si sono introdotti all'interno della filiale fingendosi clienti, ma una volta raggiunti gli sportelli hanno minacciato e aggredito i cassieri.

In fuga con 11mila euro in contanti

Si sono fatti consegnare banconote per un totale di 11mila euro: prima di allontanarsi, uno dei malfattori ha colpito alla tempia, con il calcio dell'arma, il direttore della filiale procurandogli un trauma cranico. L'uomo, 56 anni, è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza dei volontari di Sarnico e trasferito all'ospedale di Iseo: nulla di grave, è stato dimesso in giornata.

Nel frattempo i banditi si sono dati alla fuga. Scappati prima a piedi, hanno raggiunto un'utilitaria parcheggiata poco distante e hanno provato ad allontanarsi in direzione di Grumello del Monte. La vettura è stata però intercettata dalle pattuglie del comando provinciale di Bergamo: dopo un breve inseguimento è stata bloccata, e i rapinatori arrestati. Si tratta di due italiani pluripregiudicati: arrestati in flagranza di reato, sono già stati trasferiti in carcere. Recuperata l'intera refurtiva.