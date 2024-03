Già fermato per droga (tanta), ora guidava senza patente: "Stavo parcheggiando"

Ancora un automobilista sorpreso al volante senza la necessaria licenza di guida. Succede a Villanuova sul Clisi: l’uomo si è imbattuto in una pattuglia della polizia locale della Valsabbia e per lui sono cominciati i guai. Non un controllo casuale: l’uomo era infatti un volto noto per gli agenti che, alcuni anni fa, lo avevano arrestato a Gavardo per spaccio di droga (un grosso quantitativo). Dopo aver scontato la sua pena a Prevalle, da qualche mese era tornato a girare per le strade di Villanuova, così la Locale lo ha tenuto d’occhio.

Accertato che, pur non avendo la patente, si spostava al volante di una potente auto, la Locale ha organizzato un controllo a sorpresa. Il blitz è scattato nella serata di lunedì 4 marzo: una pattuglia lo ha individuato mentre stava uscendo da un parcheggio. Fermato prima che potesse darsi alla fuga, l’uomo avrebbe pure provato a giustificarsi "stavo solo parcheggiando meglio”, avrebbe detto agli agenti.

Una scusa che non ha retto: nei suoi confronti è scattata una sanzione da 5.100 euro. È stata multata anche la fidanzata, che gli aveva affidato la macchina: dovrà sborsare 370 euro.