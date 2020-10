Non rientra a dormire, i familiari danno l’allarme: trovato morto in un canale

Drammatica scoperta martedì mattina a Villanuova sul Clisi, nei pressi di una centrale idroelettrica: alcuni operai che stavano effettuando dei lavori di manutenzione hanno notato il corpo di un uomo nelle griglie del canale, che scorre parallelo al fiume Chiese. La chiamata è scattata poco dopo le 8 e sul posto si sono precipitate un’ambulanza, un’automedica e i Vigili del Fuoco.

L'uomo è stato trascinato fuori dal corso d'acqua, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto ci sono anche i carabinieri di Salò per le verifiche del caso. Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima è un 80enne del posto, che non dava più sue notizie da parecchie ore. L’anziano non era infatti rincasato per la notte e i familiari avevano già avviato le ricerche e avvisato le forze dell’ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora da chiarire le cause del decesso, anche se i militari sembrano escludere l’intervento di terze persone: l’anziano potrebbe essere caduto in acqua a causa di un malore, ma potrebbe anche essersi tratto di un drammatico gesto estremo.