Braccio sfregiato da un macchinario, operaia soccorsa e portata in ospedale

Ennesimo infortunio sul lavoro in provincia di Brescia: stamattina, giovedì 10 giugno, una donna di 51 anni si è ferita ad un braccio in un’azienda metalmeccanica in via Luigi Pasteur a Villanuova sul Clisi.

Il fatto è accaduto poco prima delle otto. L’operaia stava lavorando ad un macchinario, quando si è sfregiata un braccio con un elemento mobile. Sul luogo dell’incidente sono accorsi immediatamente un’ambulanza e un’automedica, insieme ai carabinieri di Salò.



Rimasta sempre cosciente, la 51enne è stata portata alla Poliambulanza di Brescia. Presenti sul posto i tecnici dell’ Ats di Brescia per i rilievi del caso. La donna – per fortuna – non risulta essere in pericolo di vita.