Un nido d'amore colmo di droga: fidanzati in manette

Arrestata per spaccio una coppia di fidanzati di Villanuova sul Clisi. Entrambi 45enni, nella loro casa sono state trovate cocaina, marijuana e hashish. L'operazione della polizia locale di Rezzato è scattata nella serata di giovedì 16 maggio. Nel mirino degli agenti è finito il 45enne: è stato fermato per un controllo, mentre si trovava nella cittadina dell'hinterland, forse proprio per piazzare qualche dose.

Tradito dal nervosismo e dall'eccessiva agitazione: gli agenti hanno deciso di perquisire il 45enne e l'auto sulla quale viaggiava, trovando 15 dosi di cocaina pronte per essere vendute. Poi il blitz nell'abitazione di Villanuova, dove lei lo aspettava: qui la Locale ha trovato altra droga e 8.500 euro in contanti. In tutto sono stati sequestrati mezzo etto di cocaina, un etto di marijuana e oltre 20 grammi di hashish.

Venerdì mattina il processo per direttissima: il giudice ha convalidato gli arresti, ma niente carcere. Per lui è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per lei nessuna misura cautelare.