Esce in giardino per leggere un libro, donna viene attaccata da un cinghiale

Cinghiali a spasso nei centri abitati e sempre più vicini alle abitazioni. In cerca di cibo, gli ungulati scendono dai boschi e si infilano anche nei giardini delle case. L'ultimo episodio nei giorni scorsi a Villanuova Sul Clisi: la proprietaria di un'abitazione di via Valverde ha avuto un pericolosissimo incontro ravvicinato con una famiglia di cinghiali ed è pure stata caricata da uno degli esemplari.

Nella serata tra martedì e mercoledì, la donna era nel giardino della sua abitazione, immersa nella lettura di un libro: all'improvviso si è trovata di fronte due grossi cinghiali con sei cuccioli. Alla vista della proprietaria di casa, gli ungulati non hanno reagito dandosi immediatamente alla fuga, anzi: uno di loro si sarebbe messo a correre verso di lei. Terrorizzata e in preda al panico, la donna è riuscita comunque a mettersi in salvo, prima che il cinghiale l'aggredisse: in un lampo è salita su un grosso tavolo da giardino e lì è rimasta finché gli ungulati non hanno fatto dietro front, dileguandosi tra i boschi del circondario.

È andata bene, per fortuna, a parte un forte shock, la proprietaria di casa non ha rimediato ferite. Ma resta il forte timone di nuove incursioni. Affidando il racconto di quanto accaduto al sito Vallesabbianews.it, la donna sollecita infatti l'abbattimento dei cinghiali che ormai da tempo scorrazzerebbero nel campo sopra la sua abitazione, tanto da costringere il marito a riparare piuttosto frequentemente la recinzione più volte danneggiata dagli ungulati.