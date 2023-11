Il sottopasso della tangenziale allagato dalla pioggia: auto in panne e strada chiusa

Sottopasso allagato, auto ferme e traffico in tilt. È stato un pomeriggio complicato, quello di giovedì 2 novembre, per tutti coloro che hanno dovuto percorrere la statale 45 bis: il tunnel di Villanuova sul Clisi è stato invaso dalla pioggia. Immediato l’intervento della polizia locale per aiutare i tanti automobilisti rimasti intrappolati nel sottopasso allagato. Nessun ferito, per fortuna, ma caos traffico: il tunnel è stato chiuso e rallentamenti e code hanno tenuto banco per tutta la serata.

Non è andata meglio nella mattinata di venerdì 3 novembre: la tangenziale resta infatti chiusa tra Villanuova e Vobarno con deviazione obbligatoria sulla strada provinciale 116. Il traffico tra Villanuova sul Clisi e Roè Volciano, anche a causa di questa deviazione, resta particolarmente intenso, come fa sapere l’aggregazione di polizia locale della Valsabbia.