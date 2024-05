Rubano un furgone per svaligiare un’azienda: sono già stati presi dalla polizia

Avevano rubato un furgone a Villanuova, ai primi di marzo: il mezzo, poi abbandonato nei boschi, era stato utilizzato per fare razzia di pellet in un’azienda di Roè Volciano. Le indagini della Polizia Locale della Valsabbia si sono però concluse con esito positivo: in poche settimane gli agenti guidati dal comandante Fabio Vallini hanno rintracciato i 3 malviventi, tutti valsabbini, ora denunciati per furto.

Le indagini

Gli approfondimenti, complessi e articolati, si sono svolti con metodi tradizionali, ricerche sul territorio, raccolta di immagini dalle telecamere. I ladri hanno agito di notte, sia per il furto del mezzo che per il blitz in azienda: in questo caso, mentre stavano caricando i sacchi, erano stati costretti ad abbandonare il campo perché disturbati dall’arrivo di una persona.

Si erano intrufolati nella ditta dopo aver tagliato la recinzione esterna. Colti sul fatto, si erano allontanati rapidamente per poi abbandonare il furgone rubato in un bosco. Alla denuncia dei proprietari hanno fatto seguito le indagini. Identificati i ladri, per tutti e tre è arrivata una denuncia.