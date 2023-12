Entra nel bosco e scarica diversi sacchi di rifiuti: multa salata in arrivo

Arresto da tre mesi a un anno, e ammenda da 2.600 e 26mila euro. Costerà caro, carissimo, il gesto di un imprenditore residente a Gavardo, responsabile di avere abbandonato volontariamente nel bosco diversi sacchi di rifiuti.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Villanuova sul Clisi. La segnalazione, da parte di semplici cittadini, è giunta nella serata di mercoledì agli agenti della Polizia locale della Valsabbia, di stanza a Gavardo. Dopo il sopralluogo nel bosco è partita l'indagine-lampo.

Già dalla giornata di giovedì presso il Comando sono stati convocati alcuni potenziali colpevoli, che però hanno smentito con forza le accuse. La soluzione del caso però è giunta già il giorno dopo, con il cerchio che si è stretto attorno dell'imprenditore gavardese.

Convocato dagli agenti, è stato denunciato per abbandono di rifiuti. Come anticipato, secondo il Codice dell'ambiente per il responsabile è previsto l'arresto da tre mesi a un anno e una multa tra 2.600 e 26mila euro. Solo poche settimane fa, un fatto analogo portò all'individuazione di quattro persone, multate (e denunciate) per un reato simile.