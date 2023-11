Paraurti e resti d'auto nel bosco: multa record, denunciate 4 persone

La Polizia Locale della Valsabbia ha denunciato alla Procura della Repubblica quattro persone per abbandono di rifiuti: tra loro il titolare di una carrozzeria con sede a Gavardo e altri tre uomini, alcuni con precedenti penali, che avrebbero agito in concorso con il carrozziere. Pochi giorni fa avevano abbandonato più di 20 paraurti e altri pezzi di auto in una zona boschiva di Villanuova sul Clisi, “a sfregio di qualsiasi normativa”, fa sapere la Polizia Locale in una nota.

Multati per 26mila euro

“Indagini lunghe e complesse – si legge – portate avanti con metodi tradizionali e anche grazie alla tecnologia e alla tempestiva segnalazione dei cittadini”. I quattro presunti responsabili sono stati multati per 6.500 euro a testa, totale 26mila euro, oltre alla detta denuncia: sono stati inoltre obbligati a ripulire il bosco. Sul fronte abbandono di rifiuti in Valsabbia, sono già 75 i verbali contestati dalla Polizia Locale dall'inizio dell'anno.