Sviene al centro commerciale, rianimata non si riprende: morta una donna

Si è sentita male al centro commerciale Italmark di Villanuova sul Clisi in Via Giuseppe Zanardelli, a nulla sono serviti i repentini soccorsi: è morta per un malore la donna bresciana per le cui condizioni, intorno alle 9 di martedì, erano stati allertati i sanitari.

La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza dell'Anc Valle del Chiese: la donna come detto è stata rianimata a lungo, ma senza successo. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri di Salò.