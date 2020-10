Esce per una passeggiata e scompare nel nulla: ricerche disperate

Sono riprese lunedì mattina all'alba le ricerche di Luigi Pilenghi, 88 anni, da tutti conosciuto come Gigi: di lui non si hanno notizie certe ormai da sabato pomeriggio. Intorno alle 16 è stato dato l'allarme ed è stato organizzato il centro operativo, allestito in serata nella palestra comunale di Villanuova sul Clisi. E' qui che abita Pilenghi, da una vita intera, in Via Legnago insieme alla moglie.

L'appello dei figli anche su Facebook

Su Facebook i ripetuti appelli dei figli Claudio e Rosella: chiunque abbia visto o saputo qualcosa può contattare il 328 6644407 oppure presentarsi direttamente al campo base. Le operazioni sono proseguite senza sosta anche per tutta giornata di domenica: coinvolti i Vigili del fuoco del comando provinciale, con il supporto di squadre locali, tecnici e volontari della Protezione civile, gli uomini del Soccorso alpino, i Carabinieri.

A coordinare le operazioni anche il sindaco Michele Zanardi. Le ricerche per ora si sono concentrate nell'area del Monte Covolo, la collina che sovrasta il paese e arriva fino a Gavardo e Roè Volciano. Gigi Pilenghi è uscito di casa come faceva quasi tutti i giorni, per raggiungere appunto i sentieri del monte che conosceva tanto bene.

Il volo dell'elicottero e il maltempo

Ma non è più rientrato, scatenando la preoccupazione dei familiari: come riferito dai figli, il pensionato indossava un maglione a strisce grige, pantaloni grigi, scarpe da tennis e un berretto. In volo è stato fatto decollare anche l'elicottero: le ricerche sono proseguite fino a sera inoltrata, purtroppo senza esito. Dal campo base fanno sapere che sono al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del paese.

Con il passare delle ore la speranza si fa però sempre più flebile. Sabato notte ha piovuto, e ha continuato anche domenica, con temperature a picco rispetto agli ultimi giorni. La famiglia ringrazia chi è impegnato nelle ricerche, “con una professionalità ed efficienza inimmaginabili”.

Un altro dramma solo pochi giorni fa

Sempre a Villanuova, solo pochi giorni fa, non aveva fatto ritorno a casa un anziano di 80 anni, poi trovato morto nel canale che si affianca al fiume Chiese, a poche ore dalla scomparsa. Esattamente due anni fa si erano invece perse le tracce di Domenico Goffi, 81 anni: anche lui, purtroppo, era stato ritrovato senza vita nei boschi, dopo quasi una settimana di ricerche.