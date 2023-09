Getta di tutto dalla finestra e minaccia una strage: fermato dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, sabato 23 settembre, i negoziatori dei carabinieri sono dovuti intervenire a Villanuova sul Clisi per un uomo che – fuori di sé – gettava oggetti dalla finestra e minacciava di fare una strage. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie, tra carabinieri e polizia locale della Val Sabbia, insieme alle ambulanze del 118.

La zona è stata subito interdetta alla circolazione. Dopo ore di trattative, l'uomo è stato bloccato ed è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio; ora si trova in ospedale. Per fermarlo sono dovuti intervenire i reparti speciali dell'Arma, in quanto ogni tentativo di negoziazione è stato vano.