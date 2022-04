Camionista ubriaco perde la merce in strada, si mette a dormire davanti ai poliziotti

La Polizia locale della Valsabbia ha reso noto il bilancio dei controlli stradali durante le festività pasquali. Un automobilista e un camionista sono stati beccati al volante in stato di ebbrezza, mentre a un biker è stata sequestrata la moto, perché sorpreso ad assumere droga in un piazzale.

Il caso più eclatante è però quello del camionista: stava guidando a Villanuova praticamente al limite del collasso, perdendo persino la merce in strada dal cassone. Quando gli agenti sono arrivati per bloccarlo, evitando così possibili incidenti, hanno scoperto che era arrivato in paese da Milano per consegnare alcuni prodotti.

I poliziotti hanno subito provato a sottoporlo ad alcol test, ma l'uomo si è rifiutato e si è messo a dormire sull'autocarro. Al risveglio, ha trovato la giusta ricompensa per la sua avventatezza: patente ritirata per essersi opposto all'esame alcolemico e – inoltre – una multa salata per non aver attivato i dischi del cronotachigrafo, obbligatori per la verifica del tempo di guida.