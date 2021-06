Nella galleria una 'voragine' di 30 centimetri: auto danneggiate, lunghe code

Pomeriggio da incubo sulla Strada statale 45bis, la tangenziale che collega la Valsabbia alla città: martedì, lungo un tratto della galleria “Villanuova 1”, si sarebbe formata una buca, anzi una piccola voragine, profonda almeno 30 centimetri e larga circa un metro e mezzo.

In quella buca ci è finita un'automobile, rimasta inevitabilmente danneggiata (oltre che bloccata): è stata subito allertata la Polizia Locale, intervenuta per gestire la viabilità, oltre ai tecnici dell'Anas (l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, che ha competenza sulla tratta) che hanno altrettanto rapidamente allertato una ditta specializzata per riparare il danno.

In via provvisoria la buca è stata coperta, in attesa di un intervento magari più definitivo: ci sono volute comunque delle ore per portare a termine le operazioni, circa quattro dalle 15 alle 19, scatenando code e rallentamenti. Ma il peggio è passato: non si esclude siano state danneggiate anche altre auto, ma per fortuna nessuno si è fatto male.