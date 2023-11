Si barrica in casa e minaccia di buttarsi di sotto: polizia e ambulanze sul posto

Pomeriggio ad alta tensione quello vissuto martedì 14 novembre a Villanuova Sul Clisi, dove un giovane uomo si è barricato in casa e poi si è seduto sul bordo della finestra, minacciando di buttarsi di sotto. A lanciare l’allarme sono stati i genitori dell’uomo: preoccupati dal forte stato di alterazione del figlio hanno chiesto aiuto alla polizia locale.

Come da prassi, è scattato il protocollo dell'accertamento sanitario obbligatorio: quando l'uomo ha visto le ambulanze, le pattuglie della polizia locale e i carabinieri arrivare sotto l’abitazione avrebbe perso ancora di più le staffe. Dopo essersi chiuso a chiave in casa, avrebbe spalancato la finestra e minacciato di lanciarsi di sotto.

La delicata trattativa intavolata dal personale sanitario e dalle forze dell’ordine ha convinto l’uomo a desistere dal tragico intento, ma si sarebbe comunque reso necessario forzare la porta d’ingresso dell’appartamento per bloccarlo. Una volta calmato, è stato affidato ai sanitari del 118 e portato in ospedale per le cure del caso. Sul posto, oltre alla Locale e ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco.Â