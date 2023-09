Auto prende fuoco nel parcheggio del supermercato: mistero sulle cause

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre un’auto in sosta in un parcheggio di via Zanardelli a Villanuova sul Clisi ha improvvisamente preso fuoco. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale dell’aggregazione della Valsabbia. Non si registrano, per fortuna, feriti.

Arrivati a sirene spiegate nel parcheggio adiacente a quello del supermercato Italmark, i pompieri hanno impedito che le fiamme si propagassero ad altri veicoli. La berlina da cui si è scatenato il rogo è pesantemente danneggiata, ma non è andata distrutta.

Ancora da accertare le cause del rogo. Sono in corso le indagini e gli approfondimenti della polizia locale che, al momento, non escludono alcuna pista.