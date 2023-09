L'auto prende improvvisamente fuoco, a bordo anche una bambina: paura nella notte

Si è chiarita con il passare delle ore la dinamica di quanto accaduto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre a Villanuova sul Clisi. Contrariamente a quanto appreso in un primo momento l’auto - una berlina Bmw - non ha preso fuoco mentre era in sosta in un parcheggio, ma mentre viaggiava lungo via Zanardelli.

A bordo c’erano tre persone, tra cui anche una bambina: per fortuna chi era al volante si è accorto del fumo che usciva dal cofano e ha accostato prima che divampassero le fiamme. Per loro solo un grande spavento: sono usciti incolumi dall’abitacolo e hanno dato l’allarme.

La berlina da cui si è scatenato accidentalmente il rogo è pesantemente danneggiata, ma non è andata distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale dell'aggregazione della Valsabbia