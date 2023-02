Papà di due bambini scompare nel nulla: sono ore d'angoscia

A Villanuova sul Clisi, da lunedì non si hanno più notizie del 38enne Alessio Massardi. È stato visto l'ultima volta al mattino, verso le 11, in una stazione di servizio in tangenziale a Rezzato, al volante della sua Bmw Mini verde targata ED757GN.

A dare l'allarme della scomparsa è stata la moglie, che sta vivendo ore di apprensione a casa con i due figli piccoli. Inizialmente lo hanno cercato familiari e amici, ora sono stati allertati anche i carabinieri. In caso di avvistamento, si prega di chiamare subito il 112.