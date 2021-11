Una casa in "ostaggio": gli inquilini non pagano l'affitto da più di 10 anni

Una casa in ostaggio, e da più di 10 anni: a tanto ammonterebbero i pagamenti arretrati di una coppia di inquilini, mentre secondo il Tribunale di Brescia è dal 2012 che i due avrebbero dovuto lasciare l'appartamento. Succede a Villanuova sul Clisi: la vittima stavolta è il proprietario di casa, il 68enne Adelio Podavini (che abita a Gavardo). “Sono più di 11 anni che non vedo un euro – ha dichiarato al Giornale di Brescia – L'inquilina ha pagato qualcosa nei primi mesi e poi basta”.

Tutto sarebbe nato da un contratto preliminare di acquisto dell'immobile che in realtà non si è mai concretizzato: prevedeva inizialmente il pagamento di una sorta di affitto, 400 euro al mese, in attesa che la compravendita fosse conclusa. Ma come detto il contratto si è poi interrotto, per la mancanza di liquidità da parte dei compranti.

Un'odissea lunga più di 10 anni

Per venire incontro alle esigenze degli inquilini, Podavini avrebbe allora raggiunto un accordo per un contratto di comodato, ma con canone di locazione (sempre a 400 euro) da detrarre alla caparra versata al preliminare, ma con scadenza al 31 ottobre 2012. E invece, a pochi giorni dalla scadenza, la donna avrebbe denunciato un contratto in nero, circostanza che le avrebbe fatto concedere un contratto di locazione agevolata come previsto dalla legge in vigore all'epoca.

"Se non esce, entro io: è casa mia"

Il proprietario riferisce di aver percepito solo alcune (poche) mensilità per la locazione: nel frattempo, nel marzo di un anno fa, è arrivata la sentenza di sfratto, ma da allora nulla si è ancora mosso. Podavini ha già fatto chiudere le utenze di luce e gas, e si dice pronto a intervenire entro l'inizio del mese: “Io aspetto fino all'1 dicembre – ha detto – e se non esce entro io, è casa mia”.