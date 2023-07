Ladro si aggira tre le case: salta nei giardini e prova a entrare

Sui gruppi Facebook di quartiere - su tutti: "Sei.. eri.. del Villaggio Sereno se.." - e sulle chat dei residenti fioccano le segnalazioni: ci sono video, foto e anche immagini ravvicinate di un volto poco raccomandabile, il presunto malvivente che ormai da diversi giorni - se non settimane - avrebbe preso di mira il Villaggio Sereno di Brescia.

Nessuno sa chi sia, nessuno è ancora riuscito a coglierlo in flagrante: ma di fatto si muove, sempre di notte, aggirandosi tra le traverse, i giardini e i garage, nel tentativo (così pare) di aprire o forzare porte e serrature. Senza riuscirci, almeno per ora, per poi allontanarsi mesto approfittando del buio della sera.

Le ultime segnalazioni

Le ultime segnalazioni, anche con foto e video annessi, sono davvero di pochi giorni fa. Una di questa riferisce del ladro - come detto in tanti si chiedono se non sia sempre la stessa persona - che, a volto scoperto e con un paio di sandali ai piedi, si aggira in un giardino privato alla Traversa Ottava. Potrebbe essere lo stesso che, un paio di notti prima (e sempre tra le 2 e le 3) aveva provato a scavalcare un cancello. Le forze dell'ordine sono informate.