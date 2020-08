Ragazzino sviene, cade a terra e picchia la testa: soccorso in ospedale

Un grosso spavento, e una corsa in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. È accaduto questa mattina in una zona del centro, a Villachiara, nella Bassa Bresciana. Vittima del malore è stato un ragazzino di soli 13 anni di età.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poco prima delle 10:00 il giovane si trovava nei pressi della sua abitazione quando, per motivi tutti da chiarire, è svenuto cadendo a terra. Nella caduta purtroppo ha sbattuto la testa al suolo: immediata la chiamata al 112 da parte dei genitori, che si trovavano a poca distanza dal figlio. Un'ambulanza ha soccorso il giovane, trasportato in codice giallo in ospedale. In giornata il ragazzo sarà sottoposto a tutti gli esami del caso, per capire l'origine del malore.