Ristoratrice dimentica l'antifurto fumogeno: i pompieri in trattoria

Il fumo che usciva dal ristorante e il timore che dentro fosse scoppiato un incendio. Domenica pomeriggio di paura per alcuni automobilisti di passaggio lungo via Garibaldi a Villa Carcina: hanno notato una colonna di fumo bianco uscire dall'ingresso della trattoria Nuova Strà e hanno immediatamente dato l'allarme. Diverse le segnalazioni arrivate, poco dopo le 15.30, al comando dei vigili del fuoco. E in pochi minuti è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenute ben due squadre - partite da Brescia e Lumezzane - e un'autopompa.

L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei pompieri. Nessuna lotta contro le fiamme, per fortuna: a generare la colonna di fumo non era un incendio ma l'antifurto nebbiogeno di cui è dotato il locale. Si tratta di un particolare congegno che libera una fitta nebbia nell'area da proteggere, diminuendo così la visuale di indesiderati ospiti. A far scattare, involontariamente, l'antifurto sarebbe stata la stessa proprietaria del locale: nessun incendio, quindi, ma nemmeno nessun ladro. La donna si sarebbe dimenticata di disattivare il dispositivo una volta entrata nella trattoria.