Gare di velocità sulla Provinciale: "Ho temuto di non vedere più i miei figli"

Sorpassi azzardati e folli gare di velocità sulla Sp345 che attraversa i comuni della bassa Valtrompia. Le segnalazioni si moltiplicano sui social, così come gli incidenti che sulla traffica arteria sono piuttosto frequenti.

L’ultimo inquietante episodio nella serata di venerdì 17 maggio: Giovanna Toninelli, madre di tre figli, ha rischiato di non tornare più a casa: mentre percorreva la Provinciale in auto si sarebbe trovata, suo malgrado, coinvolta in una spericolata gara tra due macchine.

"Ho visto la morte in faccia"

Concluso il turno di lavoro a Sarezzo, la giovane donna si era messa al volante, come sempre, per raggiungere la sua abitazione di Villa Carcina: "Ero stanca e non vedevo l’ora di abbracciare mio figlio - ci racconta al telefono, con la voce spezzata dal pianto - . Quando sono arrivata all'altezza della concessionaria Demasi a Cogozzo, verso le 22.15, ho visto dei fari di fronte a me. Inizialmente non capivo, poi ho visto la sagoma di una macchina che veniva verso di me, in contromano, ad una fortissima velocità e un’altra nell’altra corsia: stavano facendo una gara. In quel momento non capivo cosa potessi fare per evitare lo scontro: in mezzo c’è uno spartitraffico. Ero nel panico: ho visto la morte in faccia e ho temuto di non vedere più i miei figli".

Frontale evitato per pochi centimetri

Immobilizzata dalla paura ma - per fortuna - illesa: il devastante frontale è stato evitato per pochi centimetri. "Sono stata miracolata: la macchina è rientrata nella sua corsia, ma mi sto ancora chiedendo come abbia fatto”.

Giovanna è quindi tornata a casa e ha riabbracciato il figlioletto più piccolo: ha solo 9 anni. Ma a distanza di ore è ancora terrorizzata: "A me è andata bene, ma a qualcun altro potrebbe andare peggio. E ora ho paura a guidare, tanto che oggi sono uscita a piedi per fare la spesa", spiega ancora la donna, che non ricorda il modello o il colore delle due macchine.

Nella concitazione del momento Giovanna, si è anche dimenticata di allertare le forze dell’ordine, chiamando il numero unico per le emergenze (112) per segnalare l’accaduto e consentire così che venissero avviati gli accertameti per risalire agli automobilisti protagonisti della folle e spericolata corsa.