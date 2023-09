Senza patente, col furgone del padre provoca un incidente (con un ferito) e scappa

Al volante del furgone del padre, ha attraversato l’intera provincia, nonostante la patente gli fosse stata revocata sette anni fa. Partito dal comune della bassa bresciana dove risiede, ha raggiunto l'inizio della Valtrompia, ma una volta arrivato a Villa Carcina ha provocato un violento tamponamento. Dopo lo schianto ha messo in moto il mezzo, nonostante fossero scoppiati gli airbag, ed è fuggito senza preoccuparsi delle condizioni del giovane al volante dell’auto: fortunatamente non ha subito gravi lesioni e se l’è cavata con una prognosi di 7 giorni.

La fuga è durata pochi chilometri: abbandonato il furgone, l’uomo è salito a bordo di un autobus ed è tornato al lavoro, nell’officina di proprietà del padre. Resosi conto della scomparsa di un mezzo, il titolare della ditta, non essendo a conoscenza di quello che nel frattempo aveva fatto il figlio, ha sporto denuncia.

A fare luce sulla vicenda ci hanno pensato gli agenti della polizia locale della Valtrompia: analizzando le immagini delle telecamere della zona, sono riusciti ad individuare marca, colore, modello e targa del furgone e – subito dopo – a risalire al proprietario. Infine un equipaggio in borghese, a distanza di qualche giorno, ha riconosciuto il furgoncino: lo ha pedinato e immortalato il conducente.

L’uomo è stato quindi convocato al comando della Locale per essere interrogato: avrebbe già ammesso le sue responsabilità. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per omissione di soccorso e lesioni, nonchè una sanzione per essersi messo alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata.