Sul posto i carabinieri di Gardone Val Trompia, i vigili del fuoco e la protezione civile, che hanno perlustrato la zona. Le ricerche sono continuate fino a tarda notte: per il momento non è stato trovata alcuna traccia, o prova, della persona dispersa.

Soccorritori all’opera per cercare un disperso tra Sarezzo e Villa Carcina. Giovedì 7 ottobre, intorno alle 22, è arrivata la segnalazione di una persona scomparsa nei pressi di via Monte Guglielmo a Villa Carcina. Si teme che la persona sia finita nelle acque del fiume Mella, che costeggia la strada.

Le ricerche in corso fiume Mella

Allarme per una persona dispersa in acqua: ricerche in corso