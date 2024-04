Allarme ladri in paese: tentano il furto con la famiglia in casa

Furti in abitazione: c’è un paese del Bresciano in cui l’allerta resta massima, nonostante i mesi più freddi e bui dell’anno siano andati in archivio. A Villa Carcina, comune della bassa Valle Trompia, sono state segnalate diverse sgradite incursioni nelle abitazioni. Nel mirino dei ladri, la scorsa settimana, è finita in particolare la zona residenziale alle spalle del Maw stadium, lo stadio del rugby Lumezzane.

Verso le 21 di giovedì scorso, un malvivente solitario avrebbe provato a intrufolarsi in un appartamento situato al pianterreno di un condominio che si affaccia su via Adige: all’interno c’era però il proprietario. Nessun faccia faccia, per fortuna, e furto sventato proprio dal padrone di casa che, allarmato dai rumori, ha messo in fuga il ladro.

Un episodio non isolato: un tentato colpo, con la medesima tecnica, sarebbe stato messo a segno anche in via Bernocchi. L’allarme corre veloce sui social: sulla pagina Facebook del paese si susseguono infatti le segnalazioni delle incursioni - avvenute o solo tentate - nelle abitazioni del paese, sulle quali ora indagano i carabinieri.