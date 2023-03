Il ragazzo che nascondeva nel bosco 200 dosi di cocaina

Da tempo era tenuto d'occhio da Carabinieri e Polizia Locale: l'ultimo appostamento è andato a segno e il presunto pusher - un 28enne di nazionalità marocchina, irregolare in Italia - è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di cocaina (già suddivisi in altrettante dosi) e di altri 80 grammi di hashish. Aveva nascosto tutto in un bosco alla periferia di Villa Carcina.

Arrestato per spaccio

Gli agenti del comando intercomunale della Valtrompia e i militari del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gardone l'hanno colto in flagranza di reato mentre trafficava con il "suo" stupefacente: oltre alla droga, aveva con sé anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Subito arrestato, è stato accompagnato in caserma, dove ha passato la notte, e poi in tribunale martedì mattina per la direttissima: il suo arresto è stato convalidato. Al vaglio dell'autorità giudiziaria anche la posizione dei suoi "clienti", che potrebbero essere segnalati come consumatori di sostanze.