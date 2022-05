Su Whatsapp i video 'hot' della ex, una ragazzina ancora minorenne

Pare si fossero conosciuti su internet, come spesso accade ai giorni nostri: poi da cosa nasce cosa e si erano davvero messi insieme. Un rapporto già intimo, nonostante la giovane età della ragazza – all'epoca dei fatti, nel 2017, appena quattordicenne – che al suo “moroso” aveva inviato anche delle foto e dei video “hot”. Intimi come la loro relazione.

Peccato che il giovane fidanzato, già maggiorenne – 18 anni nel 2017 – abbia fatto avere questi video anche agli amici. Che a loro volta li hanno girati ad altri amici, e altri ancora, e via così finché in gergo i filmati non sono diventati “virali”. La ragazzina l'ha scoperto e ha così denunciato il giovane. Ora, a cinque anni dall'accaduto, è stato condannato in primo grado.

Condannato a 1 anno e 4 mesi

E' la cronaca, in sintesi, della vicenda che vede coinvolti due giovanissimi fidanzatini, un video che non doveva essere diffuso, adesso anche un processo al tribunale di Brescia. Con rito abbreviato il ragazzo oggi 23enne è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa) per diffusione di materiale pedopornografico (la pubblica accusa aveva chiesto 2 anni e 8 mesi). Non è stato accusato di “revenge porn” in quanto, quando tutto è successo, non era ancora un reato riconosciuto. La ragazzina è stata inoltre risarcita con 10mila euro.