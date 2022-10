Ritrovate Alessia e Gloria, le due ragazzine scomparse da cinque giorni

Stavano passeggiando per le strade di Brescia, quando la polizia le ha fermate dopo una chiamata al 112. La vicenda delle due ragazze vicentine scomparse il 20 ottobre si è conclusa con un lieto fine. Alessia e Gloria sono state accompagnate in questura, dove le hanno raggiunte i genitori. Le giovani sono state rintracciate martedì sera in centro: gli agenti della Volante sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino che, probabilmente, aveva visto le foto e gli appelli sui social.

La scomparsa di Alessia e Gloria

Sono stati giorni di grande apprensione per due famiglie vicentine: le due adolescenti – scrivono i colleghi di Vicenzatoday – erano spartite nel nulla ormai da cinque giorni. I genitori avevano denunciato il fatto ai carabinieri di Valdagno e Vicenza, diffuso un appello sui social e contattato la trasmissione "Chi l’ha visto?". Ad allontanarsi di casa Alessia, 16enne di Montecchio Maggiore, e, Gloria, 13enne di Pojana, quest’ultima non nuova alle fughe improvvise: era già scomparsa lo scorso 14 settembre e ritrovata dopo 10 giorni dai carabinieri in un locale di Montecchio Maggiore.

Quello terminato a Brescia si tratterebbe di un allontanamento in simultanea. La mamma di Alessia, Debora, aveva lanciato un appello su Facebook con la scheda di "Chi l’ha visto?" e la foto della figlia: "Alessia è alta 1 metro e 67 centimetri, ha occhi e capelli castani. Il 20 ottobre, giorno della scomparsa a Montecchio Maggiore, indossava una maglietta o top e jeans con scritta posteriore, scarpe da ginnastica bianche e borsone nero e uno zaino bordeaux della marca Eastpack".

Non era invece stato reso noto l’abbigliamento di Gloria al momento della scomparsa, avvenuta a Lonigo prima di entrare all'istituto scolastico Rosselli-Sartori. Le ricerche delle due ragazzine erano state estese a tutta l'Italia.