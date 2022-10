Controlli nei cantieri: multe per 200mila euro, nei guai 17 imprenditori

Multe per 200mila euro. Il nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro ha effettuato controlli a sorpresa in provincia di Vicenza, mirati soprattutto nei cantieri edili: sono venute alla luce diverse situazioni di illegalità, che hanno coinvolto anche imprenditori bresciani.

A finire sotto la lente due cantieri: il primo nel comune di Schio e il secondo in quello di Piovene Rocchette. L’esito dell'ispezione ha permesso di appurare numerose violazioni, tra cui mancanze nel piano operativo di sicurezza, negli adeguati parapetti sulle opere provvisionali, nella manutenzione ai macchinari usati, nella protezione delle linee elettriche attive e nella formazione dei dipendenti. Non solo: sono inoltre emerse lacune sul rischio chimico e insufficienze negli oneri per la sicurezza.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno deferito alla procura della Repubblica 17 imprenditori vicentini e bresciani. Hanno poi sospeso l’attività imprenditoriale per due aziende, a seguito della contestazione di gravi violazioni in merito alla sicurezza, e sono state comminate 30 sanzioni mediante la formula della prescrizione, per un totale di oltre 200.000 euro. I controlli stanno continuando tuttora.