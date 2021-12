Positivo al Covid, va lo stesso a lavorare (senza mascherina): denunciato

Si alza la mattina e va a lavoro, ma è positivo al Covid-19. E' la storia di un cittadino di Viadana, in provincia di Mantova: l'uomo, nonostante fosse positivo al tampone, ha ben pensato di non rispettare le regole. E per questo motivo è stato denunciato dagli agenti della Polizia Locale

L’uomo, soggetto a quarantena obbligatoria in quanto positivo al Covid-19, è stato trovato sul luogo di lavoro (tra l'altro pure privo di dispositivi di protezione individuale). Gli agenti lo hanno poi scortato fino alla sua abitazione e successivamente deferito all’autorità giudiziaria.

Chi è positivo ed esce di casa quando sa che non dovrebbe, perché si trova in isolamento, commette un illecito di natura penale. Per questo reato è previsto l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5mila euro.