Sorpresi con in mano la cassaforte appena rubata in un negozio

Nella notte di sabato è arrivata una telefonata al 112 che segnalava i movimenti sospetti di due uomini: l'intervento degli agenti della Polizia di Stato ha così smascherato due ladri che se la stavano dando a gambe con una cassaforte sulle spalle.

Arrestati i ladri in fuga

A quanto pare l'avevano appena smurata da un negozio della zona di Via Triumplina a Brescia. Alla vista dei poliziotti, i due soggetti - un 66enne e un 43enne - hanno provato a darsi alla fuga lasciando sul posto il maltolto e scappando in due opposte direzioni. Ma sono stati immediatamente bloccati e tratti in arresto.

Oltre alla cassaforte, sono stati trovati in possesso di diversi strumenti da scasso: colti in flagranza di reato, e a fronte di prove inequivocabili, per loro erano inevitabili le manette. La cassaforte e il suo contenuto sono stati infine riconsegnati al legittimo proprietario.