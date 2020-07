Vandali scatenati: in una sola notte tagliate le gomme di più di 50 automobili

Vandali scatenati a Brescia: sarebbero più di 50 le automobili danneggiate nella notte tra sabato e domenica in Via Oberdano, Via Borsi e dintorni. Lo riferisce Bresciaoggi, che racconta di una lunga serie di gomme che sarebbero state letteralmente tranciate, e chissà per quale motivo: impossibile immaginare una rappresaglia a così ampio spettro, dunque pare più che probabile che si sia trattato di un malsano diletto.

La segnalazione alle forze dell'ordine

Di quanto accaduto sono già state avvertite le forze dell'ordine, e presto anche il Comune e il Consiglio di quartiere: i residenti chiedono più controlli, vista l'escalation di episodi di queste prime settimane d'estate. Tra le cose da fare viene segnalata anche una revisione del parco telecamere, presenti in poche unità.

Non solo gomme tranciate: nei giorni scorsi si sarebbero verificati anche alcuni furti, soprattutto nei garage dei condomini e delle abitazioni. Ma non sarebbero stati rubati oggetti preziosi: qualche bicicletta, e in particolare bottiglie di vino e alcolici, bevande e alimentari.