Beccato con la droga nelle mutande, prende a testate il muro

Beccato con le mani nel sacco, anzi: con la droga nelle mutande. La Polizia Locale di Brescia ha arrestato per spaccio un 28enne originario del Sudan colto in flagranza di reato. È stato fermato dagli agenti del comando di Via Donegani nella zona di Via Milano: durante la perquisizione personale è stata trovata la sostanza illecita.

I successivi accertamenti hanno permesso di recuperare e sequestrare altra droga anche nella sua abitazione. Il 28enne avrebbe provato a scappare e, una volta fermato, a farsi del male colpendo a testate un muro. Per lui solo lievi ferite: arresto convalidato in direttissima, per lui l'obbligo di firma in attesa del processo.