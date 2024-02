Ragazzo accoltellato tra i tavolini del bar: l'aggressore è in fuga

Aggressione con arma bianca (un coltello) in Via Milano a Brescia: ferito un ragazzo di 28 anni di origini marocchine. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì, intorno alle 18.30 e fuori da un locale, non lontano dal cimitero Vantiniano: la lite si sarebbe scatenata per futili motivi, coinvolgendo due giovani connazionali. L'aggressore al momento è ancora in fuga, ma potrebbe avere le ore contate: sarebbe stato inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Le indagini sono state affidate agli uomini della Polizia di Stato, questura di Brescia, che hanno già interrogato il ferito in ospedale (buone notizie: non è in pericolo di vita). Secondo quanto ricostruito dagli agenti, anche sulla base delle testimonianze degli avventori e dei proprietari del bar, i due giovani avrebbero cominciato a litigare prima a parole, e poi con le mani.

Accoltellato tra i tavolini del bar

Tra insulti, spintoni, sedie e tavolini ribaltati a un certo punto uno dei due avrebbe estratto un coltello, con cui avrebbe colpito più di una volta il suo rivale, costretto sanguinante alla fuga. Mentre il 28enne ferito avrebbe cercato di rifugiarsi all'interno del locale – nel frattempo era già stato allertato il 112 –, l'aggressore si è allontanato a piedi e (per ora) ha fatto perdere le sue tracce. In pochi minuti sul posto sirene e lampeggianti: la polizia, l'automedica, un'ambulanza della Croce Bianca che ha poi provveduto al trasferimento in ospedale del giovane accoltellato.

L'allarme è stato lanciato in codice rosso, poi ridimensionato: il giovane – che come detto non è in pericolo di vita – avrebbe riportato ferite alla mano e al braccio ed è stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza. Le indagini proseguono, così come le ricerche dell'aggressore in fuga.