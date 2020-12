Terrore in strada, accoltellato ragazzo di 19 anni: è grave in ospedale

L'allarme è stato lanciato intorno alle 20, in codice rosso: in Via Luciano Manara, al quartiere Fiumicello, è stato accoltellato un ragazzo. Un giovane di appena 19 anni, che è stato poi ricoverato al Civile con un più rassicurante codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe comunque riportato gravi ferite.

Indagini in corso, affidate agli uomini della Questura: la Polizia di Stato sta cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto, oltre che identificare il presunto aggressore. Il litigio si sarebbe scatenato in mezzo alla strada, e chissà per quale motivo.

Prima il litigio, poi la coltellata

Dalle parole ai fatti, come (purtroppo) spesso accade: prima qualche spintone, poi le mani che si alzano, finché alla fine non è spuntato pure un coltello. Ad avere la peggio, come detto, il 19enne poi ricoverato in ospedale: è stato soccorso e medicato da un'ambulanza della Croce Bianca.

Il giovane sarà interrogato nelle prossime ore dalla Polizia. Al momento è l'unico testimone di quanto successo. Ma gli investigatori sono al lavoro anche per risalire ad eventuali testimonianze, e per vagliare le immagini delle telecamere sicuramente installate nella zona.