Massacrato a bottigliate al parco: il ragazzo sta lottando per la vita

Sono più gravi di quanto inizialmente si pensava le condizioni del 25enne di origini straniere che domenica sera è stato aggredito in zona Lamarmora, nell'area verde tra Via Malta e Via Sardegna: sarebbe stato colpito più volte con una bottiglia e si sarebbe poi trascinato fino al parcheggio di Via Creta, sanguinante, prima di perdere i sensi e accasciarsi a terra.

L'aggressore è ancora in fuga

E' attualmente ricoverato al Civile ed è in pericolo di vita: avrebbe riportato profonde ferite da taglio (anche al volto) oltre che un grave trauma cranico. Il suo aggressore è ancora in fuga: i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini, hanno raccolto le testimonianze di alcuni residenti - i primi a dare l'allarme intorno alle 22 di domenica - e stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del quartiere. Non si sa altro, per ora, della brutale aggressione. La vittima come detto non si è ancora ripresa e quindi non può essere ascoltata.