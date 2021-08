Colpito con un pugno, scaffale si ribalta e travolge due ragazzini

Via Cremona

Due ragazzini di 12 e 15 anni, entrambi pachistani, sono finiti in ospedale dopo essere stati travolti da uno scaffale, nel negozio di famiglia: il primo si è procurato la frattura di un dito e il secondo delle lievi lesioni al torace. E' successo lunedì pomeriggio in una bottega di frutta e verdura di Via Cremona a Brescia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, si sarebbe trattato di un incidente: la caduta dello scaffale sarebbe la conseguenza di un colpo (probabilmente un pugno) scagliato da uno dei due fratelli (i genitori dei due ragazzi, che sono cugini) che appunto gestiscono i negozi.

I titolari avrebbero litigato fra loro, e uno dei due avrebbe colpito lo scaffale, danneggiandolo: tempo pochi attimi e lo stesso sarebbe caduto in avanti travolgendo i cuginetti. Niente di grave, per fortuna: sono stati entrambi ricoverati in codice giallo.